Crnogorske fudbalerke sjutra sa Sjevernom Irskom

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Sjeverne Irske prvi meč baraža za UEFA B Ligu nacija.

Crnogorska reprezentacija baraž je izborila kroz grupu 3 Lige C, u kojoj je upisala četiri pobjede i dva poraza.

Sjeverna Irska je bila treća u grupi 1 Lige B, sa dva trijumfa, remijem i tri poraza.

Duel na Gradskom stadionu u Podgorici počeće u 14 sati.

Revanš je 27. februara na Vindzor parku (19) u Belfastu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS