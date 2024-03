Crnogorske fudbalerke poražene od Bjelorusije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na kvalifikacionom turniru za plasman na Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija je danas u Podgorici, u odlučujućem meču za prvo mjesto i plasman u Elitnu rundu, poražena od Bjelorusije 6:2.

Obje selekcije u prva dva kola takmičenja u grupi B1 ostvarile su pobjede.

Bjelorusiju su do treće pobjede i plasmana u elitnu rundu vodile Alena Rabrova golovima u 6, 10. i 51, Darija Pratasiuk u 7. i 70. i Veronika Kaliute u 82. minutu.

Pogotke za Crnu Goru postile su Maša Tomašević u 14. i Angelina Drešaj u 27. minutu.

Izabranice selektora Mirka Marića u prva dva kola slavile su protiv Litvanije u Kotoru 3:2 i Andore u Petrovcu 1:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS