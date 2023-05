Crnogorska ekspedicija spremna za Igre malih zemalja Evrope

Podgorica, (MINA) – Malta će od 29. maja do 3. juna biti domaćin 19. Igara malih zemalja Evrope, na kojima će nastupiti i crnogorski sportisti.

Crnogorski tim predvodiće sportska direktorka Crnogorskog olimpijskog komiteta Katarina Bulatović, koja će obavljati funkciju šefa misije.

Crna Gora će imati predstavnike u atletici, jedrenju, stonom tenisu, džudou, plivanju, streljaštvu, košarci i ragbiju.

Nastupiće atletičari Danijel Furtula (bacanje diska), Darko Pešić (110 metara sa preponama, skok u dalj, skok sa motkom i bacanje diska), Tomaš Đurović i Risto Drobnjak (bacanje kugle) i Amir Papazi (bacanje koplja) (selektor Osman Erović);

Jedriličari (klasa ILCA7) Milivoj Dukić i Ilija Marković (selektor Ilko Klakor);

stonoteniseri Filip Radović, Irfan Čekić, Filip Radulović, Ivana Petrić i Simona Perović (selektori Dijana Zonjić i Saša Dragaš);

džudisti Emil Sinanović, Nikola Gardašević, Danilo Pantić, Milana Stevanović, Tamara Gardašević i Ivana Šunjević (trener Ilija Vukotić);

plivačica Jovana Kuljača (selektorka Danijela Franeta);

strijelci Miloš Božović, Ksenija Jukić, Nevena Šaranović i Anđela Miličković (selektor Stanko Laban);

Nastupiće i muška i ženska košarkaška reprezentacija (selektori Goran Bošković i Jelena Škerović) i ženska Ragbi 7 selekcija (selektor Danijel Keserović).

Igre malih zemalja Evrope okupljalju sportistkinje i sportiste iz devet evropskih zemalja sa manje od milion stanovnika i pružaju im priliku da se takmiče u različitim disciplinama.

Na Igrama na Malti reprezentativci će se boriti za medalje u 11 sportova: atletici, košarci, 3×3 basketu, džudou, ragbiju, jedrenju, streljaštvu, skvošu, plivanju, stonom tenisu i tenisu.

Predfsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović kazao je da očekuje uspješan nastup crnogorskih sportista.

“To je prilično jak sastav za IMZE. Mada svi potrude da pošalju najbolje sportiste. Mi nijesmo bili u mogućnosti da pošaljemo najbolje, ali mislim da imamo jako dobar tim, brojan, oko 90 ljudi u ekspediciji”, rekao je Simonović.

On je istakao da očekuje dosta medalja, navodeći da će Igre mnogim sportistima poslužiti kao dobar test pred mnogo značajnija takmičenja koja ih očekuju.

“Očekujem dobar nastup, ne samo u sportskom smuislu, nego u kompletnom predstavljanu države”, rekao je Simonović.

Crnogorski reprezentativci od premijernog nastupa 2011. godine osvojili su 106 medalja, od čega 50 zlatnih.

