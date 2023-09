Crna Gora pobijedila Bugarsku

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobjedila je danas u Podgorici selekciju Bugarske 2:1, u utakmici G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija upisala je drugi trijumf i ostala u trci za plasman na šampionat.

Crna Gora je povela golom Stefana Savića u prvom minutu sudijske nadoknade.

Do gola mogla je i tri minuta ranije, ali veliku šansu nije realizovao Marko Bakić.

On je, nakon odlične asistencije Nikole Krstovića, izašao sam ispred bugarskog golmana, ali je i šutirao pravo u njega.

Izjednačio je Preslav Nikolajev Borikov u 79. minutu.

Veliki trijumf donio je Stevan Jovetić, koji je nakon ubacivanja Dritona Camaja glavom savladao bugarskog golmana u šestom minutu sudijske nadoknade.

Jovetić je do gola mogao i u 85. minutu, ali se ispriječila prečka.

Veliku priliku da se upiše u strijelce imao je i Kiril Despotov, ali nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac zaustavio je crnogorski golman Milan Mijatović.

Jedanaesterac je skrivio Igor Vujačić, koji je isključen zbog dva žuta kartona.

Bugarska je i prva zaprijetila, Lukas Petkov je u 19. minutu bio u šansi, ali je Mijatović odlično intervenisao.

U finišu prijetili su i Spas Delev, Dominik Jankov i Joan Stojanov, ali je Mijatović ostao nesavladan.

Crna Gora će kvalifikacije nastaviti 17. oktobra duelom sa Srbijom.

