Crna Gora ubjedljiva na startu SP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljivu pobjedu na startu Svjetskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u Helsingborgu, u prvom kolu B grupe, selekciju Kameruna 25:11 (13:2).

Izabranice selektorke Bojane Popović opravdale su ulogu favorita protiv nejakog rivala, povele su na startu 9:0, na poluvremenu bilo je 13:2, a razlika je u nastavku iznosila i 15 golova.

Kamerun je prvi pogodak postigao tek u 25. minutu, nakon osam odbrana Marte Batinović

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Ivona Pavićević sa pet, Dijana Mugoša je postigla četiri, a po gol manje Jelena Despotović i Itana Grbić.

Istakla se i golmanka Marta Batinović sa 11 odbrana.

U selekciji Kameruna najbolja je bila Leticija Engadi sa pet pogodaka.

U drugom meču B grupe, 20 sati i 30 minuta, rivali će biti Mađarska i Paragvaj.

Paragvaj će biti naredni rival Crne Gore, u subotu u 18 sati.

