Crna Gora sjutra sa Švedskom za četvrtfinale

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Geterborgu protiv Švedske utakmicu trećeg kola glavne runde Svjetskog prvenstva.

Biće to crnogorskim rukometašica odlučujući meč za plasman u četvrtfinale.

Pobjedom bi obezbijedile nastavak takmičenja, a među osam najboljih igrale bi i ako izgube pod uslovom da Mađarska pobijedi Hrvatsku.

Selektorka Bojana Popović kazala je da uoči meča ne smije biti kalkulacija i da se crnogorske rukometašice moraju fokusirati na rivala.

“Uvijek kada smo se okretali kalkulacijama nije se dobro završilo po nas. Spremamo se za Švedsku kao što smo se spremali za svaku utakmicu do sada. Prije tog meča znaćemo na čemu smo, ali ako budemo pratili dešavanja prije našeg duela potrošićemo mnogo energije. Treba da se bavimo samo sobom i Švedskom“, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, Švedska je pojedine utakmice igrala opušteno, dok je u drugom poluvremenu duela sa Mađarskom prikazala vrhunsku partiju i visok nivo igre u odbrani, sa odličnim golmanima.

“Sigurno nas očekuje fizički teška utakmica, igraju odbranu u zoni 6-0, sa dubokim izlascima i sa dosta prekida, ali i griješe, što ćemo probati da iskoristimo“ kazala je Popović.

Duel u Geteborgu počeće u 20 sati i 30 minuta.

