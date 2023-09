Crna Gora sjutra sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Skoplju protiv Sjeverne Makedonije utakmicu drugog kola C grupe Evropskog prvenstva.

Makedonija je na startu šampionata slavila protiv Danske 3:1, dok je crnogorska selekcija poražena od Holandije 3:0.

Duel u dvorani Boris Trajkovski počeće u 20 sati.

Za sjutra zakazan je i duel Holandije i Češke (17.00).

