Crna Gora sjutra sa Rumunijom za četvrtfinale i olimpijsku vizu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Rumunijom utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva u Dohi.

Bolji iz tog duela izboriće četvrtfinale i obezbijediti plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Crnogorski vaterpolisti nastup u osmini finala izborili su kao drugoplasirani u C grupi sa dva trijumfa i porazom.

Savladali su, nakon boljeg izvođenja petraca, Sjedinjene Američke Države 16:15 i Japan 13:11, a jedini poraz doživjeli su od Srbije 14:6.

Rumunija je bila trećeplasirana u D grupi – pobijedila je Kazahstan 25:3, a izgubila od Mađarske 15:8 i Italije 16:10.

Crna Gora i Rumunija do sada su odigrali 18 mečeva, od kojih je 17 dobila crnogorska selekcija, dok je jedan završen neriješeno.

Nedjeljni duel počeće u 15 sati i 30 minuta.

Bolji iz tog duela u četvrtfinalu igraće sa Španijom, prvoplasiranom selekcijom grupe A.

