Crna Gora sjutra sa Kamerunom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Helsingborgu sa Kamerunom na startu Svjetskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Krilo Ivona Pavićević smatra da je Crna Gora samo na “papiru” favorit protiv Kameruna.

“Znamo da ne smijemo da ih potcijenimo, već moramo imati maksimalan pristup od prvog minuta. Igraju dublju zonu, nemaju tipičan sistem u odbrani, tako da moramo da budemo disciplinovane i strpljive u napadu”, rekla je Pavićević.

Ona je naglasila da crnogorske rukometašice ne smije da žure, već svaki napad mora da bude pametno izgrađen.

“Ne smiju da nam se dešavaju tehničke greške. Kamerun igra agresivnu odbranu i spremne smo da im odgovorimo na pravi način”, rekla je Pavićević.

Komentarišući šanse crnogorske reprezntacije, ona je kazala da idu korak po korak.

“Trenutno razmišljamo samo o Kamerunu i to je jedino što je bilo u fokusu od prvog dana priprema. Grupna faza je prvi korak ka većim ciljevima, tako da znamo da bi bilo dobro da ostvarimo maksimalan učinak u preliminarnoj rundi i u Geteborg odemo sa što većim brojem bodova. Imamo ciljeve, ali ne želimo ništa da obećavamo, već samo to da ćemo da idemo korak po korak i maksimalno u svakom meču”, rekla je Pavićević.

Golmanka Marta Batinović kazala je da su crnogorske rukometašice u potpunosti fokusirane na Kamerun, da žele da daju sve od sebe i da šampionat počnu pobjedom.

“Mlada smo ekipa, puno je novih igračica, što je ujedno i dobro, jer je to proces koji prolaze sve reprezentacije. Nedostaje nam četiri-pet igračica koje su bile značajne u timu, ali vrijeme radi svoje i sada sa novom generacijom i velikom energijom, želimo da gradimo svoj put, počev od ovog prvenstva”, rekla je Batinović.

Ona je naglasila da su Kamerun i Paragvaj atipični protivnici.

“Nemamo često priliku da igramo protiv takvih timova. Kongo je bio dobra provjera za meč koji nas očekuje na startu prevnstva, to su ujednačene ekipe. Utisak je da je Kamerun nešto ozbiljniji tim, imaju dva dobra šutera koji znaju da budu veoma neugodna. To su igračice koje pokrivaju pozicije beka i na njih moramo da obratimo posebnu pažnju”, rekla je Batinović.

Utakmica će početi u 18 sati.

U drugom meču B grupe, dva i po sata kasnije, rivali će biti Mađarska i Paragvaj.

