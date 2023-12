Crna Gora sjutra sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Herningu sa Danskom četvrtfinalni meč Svjetskog prvenstva.

Jedan od domaćina šampionata u preliminarnoj rundi bio je bolji od Srbije, Čilea i Rumunije, a u glavnoj rundi Poljsku i Njemačku.

Danske rukometašice upisale su i iznenađujući poraz od Japana.

Crna Gora je sa maksimalnim učinkom završila prvu fazu takmičenja, nakon pobjeda protiv Kameruna, Paragvaja i Mađarske.

Slavila je u Glavnoj rundi protiv Senegala i upisale poraze od Hrvatske i Danske.

Duel u Herningu počeće u 20 sati i 30 minuta.

