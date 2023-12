Crna Gora sjutra protiv Paragvaja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Helsingborgu protiv Paragvaja utakmicu B grupe Svjetskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Crnogorska selekcija na startu šampionata savladala je Kamerun 25:11, dok je Paragvaj poražen od Mađartske 35:12.

Golmanka Marta Batinović kazala je da je srećna zbog dobrih odbrana i jednog od najboljih svojih izdanja.

“Srećna sam i zbog ekipe koja je uspjela da zaustavi rivala na samo dva gola u poluvremenu”, rekla je Batinović.

Ona je naglasila da crnogorska reprezentacija nije došla da igra protiv Kameruna i Paragvaja.

Batinović je kazala da ne želi da nikog potcjenjuje, ali da smatra da su Kamerun i Paragvaj rukometno daleko ispod od Crne Gore.

“Naša prva prava utakmica je protiv Mađarske. Tako da se moramo spremiti za to što nas očekuje poslije. Ovo sve je dobro uigravanje za ono što nas čeka u martu mjesecu u kvalifikacijama za Olimpijske igre”, rekla je Batinović.

Krilo crnogorskog tima, Dijana Mugoša, kazala je da ekipa mora biti fokusirana na rivala, bez obzira na razliku u kvalitetu.

“Paragvaj je totalno drugačija ekipa od Kameruna. Malo niža, brža, oslanjaju se dosta na finte. Biće totalno drugačija utakmica. Mi se uvijek fokusiramo na nas, da mi iz utakmice u utakmicu budemo bolje. Spremićemo se za Paragvaj, ali najviše se spremamo da mi same odigramo na najboljem nivou”, rekla je Mugoša.

Duel sa Paragvajem u Helsingborg areni počeće u 18 sati.

U drugom meču B grupe rivali će biti Mađarska i Kamerun (20.30).

