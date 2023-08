Crna Gora sedma u Evropi

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina u Podgorici.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok savladala je u meču za sedmo mjesto Holandiju 25:17.

Domaćin šampionata poveo je na startu 5:0, vodio je i 6:1, a ma poluvremenu bilo je 12:8.

Pitanje pobjednika riješio je početkom nastavka, Anđela Guberinić je postigla tri vezana gola, nadovezale su se Elena Mitrović i Dunja Jolić za dvocifrenu razliku (19:9) u 38. minutu.

Mitrović je proglašena za igračicu utakmice sa sedam golova, Anđela Guberinić je postigla četiri, a po tri Dunja Jolić i Ksenija Kuzman.

Sjajna je bila i Teodora Rončević koja je upisala 13 odbrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS