Crna Gora sa Italijom, Hrvatskom, Rumunijom, Grčkom i selekcijom SAD

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacja Crne Gore na Olimpijskim igrama u Parizu igraće u A grupi sa Italijom, Hrvatskom, Rumunijom, Grčkom i Sjedinjenim Američkim Držćavama, odlučeno je žrijebom u Dohi.

Rivali u B grupi biće Španija, Mađarska, Srbija, Australija, Japan i domaćin Francuska.

Crna Gora je nastup na Olimpijskim igrama obezbiejdila plasmanom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Dohi.

Vaterpolo olimpijski turnir na programu je od 28. jula do 11. avgusta kada će biti odigrano finale.

