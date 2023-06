Crna Gora poražena službenim rezultatom

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana je završila nastup na košarkaškom turniru na Igrama malih zemalja Evrope, a meč za medalju protiv Kipra izgubila je službenim rezultatom 20:0.

Utakmica za treće mjesto nije odigrana, jer je crnogorska reprezentacija na raspolaganju imala samo četvoricu igrača.

Poslije sinoćnjeg kontroverznog duela sa Maltom, trojica košarkaša su zaradila meč suspenzije (Petar Kusovac, Nenad Vuković, Bogdan Bojić), povrijeđeni su Zdravko Bošković, Miloš Krivokapić, Miloš Vujović i Marko Kljajević, tako da su se na zagrijavanju pojavili samo Balša Živanović, Filip Anđušić, Pavle Đurišić i Viktor Vujisić.

