Crna Gora 12. oktobra sa Libanom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezerntacija Crne Gore igraće 12. oktobra u Podgorici protiv Libana, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da su čelnici fudbalskih saveza Crne Gore i Libana postigli su dogovor o odigravanju prijateljske utakmice seniorskih reprezentacija.

Biće to prvi međusobni duel dva nacionalna tima.

Selekcija Libana trenutno zauzima 101. poziciju na FIFA rang listi i u posljednjem zvaničnom meču, odigranom u septembru, savladala je Indiju rezultatom 1:0.

Selektor reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović predvodio je nacionalni tim Libana od 2015. do 2019. godine i upamćen je po velikom uspjehu ostvarenom sa tom selekcijom.

Radulović je nakon 19 godina pauze odveo selekciju Libana na Azijski kup.

Reprezentacija Crne Gore u oktobru, nakon duela sa Libanom, nastavlja kvalifikacije za plasman na UEFA EURO 2024 utakmicom sa selekcijom Srbije koja će 17. oktobra biti odigrana na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu.

