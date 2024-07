CKB i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) i Paraolimpijski komitet (POK) potpisali su danas novi sponzorski ugovor i saradnju produžili za još godinu.

Ugovor o generalnom sponzorsvu potpisali su predsjednik POK, Igor Tomić i član Upravnog odbora CKB Banke, Dino Redžepagić.

Uoči svečanog čina ozvaničenja je informacija da je strijelac Milan Đinović dobio specijalnu pozivnicu za nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu i kompletirao crnogorski paraolimpijski tim.

Tomić je kazao da je ugovor sa CKB Bankom potpisan na izuzetno bitan dan za crnogorski paraolimpijski pokret.

“Nastavljamo saradnju sa CKB Bankom i potpisujemo novi ugovor, za nas veoma važan. Sa našom bankom, sa kojom POK sarađuje od njegovog osnivanja.

Prošle godine postala je naš partner, a ove godine, na njihovu inicijativu, saradnja je nastavljena, pojačana i učvrćena. Siguran sam da će trajati i naredni olimpijski ciklus, od Pariza do Los Anđelesa”, rekao je Tomić.

On se, u ime sportista i crnogorskih paraolimpijaca, zahvalio CKB Banci na velikom podsreku i vjetru koji su dali POK-u u veoma važnoj i zatjevnoj godini.

“Najljepšu zahvalnicu ispisaće naši sportisti u Parizu, gdje ćemo ih zajedno bodriti”, rekao je Tomić.

Redžepagić je kazao da mu je posebno drago zbog informacije da je paraolimpijski tim od danas brojniji za još jednog takmičara – strijelca Milana Đinovića.

On je naglasio da mu je velika čast što je ispred CKB Banke imao prilike da potpiše ugovor o sponzorstvu sa POK-om.

“Ponosni smo što imamo priliku da podržimo naše izuzetne sportiste Filipa Radovića, Luku Bakića, Milana Đinovića i našu sportistkinju Maju Rajković.

Njihova posvećenost, upornost i sportski duh inspirišu sve nas u CKB i cijeloj državi. Mi u CKB vjerujemo da je ulaganje u sport – ulaganje u bolju budućnost svih nas”, rekao je Redžepagić.

On je kazao da je CKB Banka uvijek tu za crnogorski sport i poželio sportistima puno uspjeha u Parizu.

“Sigurni smo da će nas kao i do sada dostojno predstavljati. Želimo vam puno sreće ispred CKB Banke i našeg tima, navijaćeno za vas i dijelićemo uspjehe zajedno”, rekao je Redžepagić.

Član paraolimpijskog tima Luka Bakić uručio je dres Redžepagiću, koji je sa Filipom Radovićem odigrao nekoliko poena.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su svi članovi tima koji će predstavljati Crnu Goru u Parizu.

CKB dio OTP Grupe, jedne od najbrže rastućih bankarskih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa jedinstvenim poznavanjem regiona i trajnom posvećenošću regionu na kojem posluje.

OTP Grupa ima više od 41 hiljadu zaposlenih u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope i regionu Centralne Azije i priža finansijske usluge za 17 miliona klijenata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS