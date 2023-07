Ćirković i Paljušević srebrni, Krivokapiću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom Luča, Milijana Ćirković i Pjetro Paljušević, osvojili su srebrne, dok je Đuro Krivokapić bio bronzani na međunarodnom turniru u bugarskoj Varni.

Ćirković i Krivokapić takmičili su se u klasi S6, a Paljušević u klasi S7.

Bez medalje u Varni ostali su Samra Kojić i Dejan Bašanović.

Kojić je u kategoriji S 5 (osobe koje igraju iz invalidskih kolica) takmičenje završila u grupi, dok je Bašanović zaustavljen u četvrtfinalu porazom od Pauna Vatova 3:2.

Plasman među osam najboljih izborio je kao prvoplasirani u svojoj grupi.

Turnir u Bugarskoj okupio je takmičare iz Grčke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bugarske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS