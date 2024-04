Cetinje pobjednik prvog turnira

Podgorica, (MINA) – Ekipa Cetinja, u sastavu Petar i Marjan Stojanović, Predrag Lazarević i Ivan Knežević, pobjednik je prvog kvalifikacionog turnira manifestacije Basket u mom kvartu.

Cetinje je u finalnom meču turnira, koji je odigran u dvorištu Osnovne škole “Novka Ubović” u Tološima,

savladalo ekipu Loptamo 18:14.

Drugoplasirani tim turnira činili su Nikola Despotović, Matija Saveljić, Luka Samardžić i Luka Božinović.

Pobjednički podijum komletirao je sastav Kobe, koji je u meču za treće mjesto, posljednje koje vodi na finalni turnir, pobijedio Masline 13:6.

Turnir je okupio 16 ekipa, od kojih su tri najuspješnije izborile nastavak takmičenja.

Naredni turnir manifestacije Basket u mom kvartu na programu je 12. maja na terenu u Aerodromskoj ulici na Starom aerodromu.

Potom slijede turniri u naselju Zelenika 18. maja i Tuškom putu sedam dana kasnije.

Po tri najuspješnije ekipe sa svakog turnira izboriće plasman u finale – 22. juna u Njegoševom parku.

Nagradni fond završnog turnira je 3.200 EUR.

Pobjedniku će pripasti 1.700, drugoplasirana će osvojio 900, dok je 600 namijenjeno za trećeplasiranu ekipu.

Organizator manifestacije je Sekretarijat za sport Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS