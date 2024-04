Cavtat domaćin naučne konferencije

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna, 21. međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije (CSA) biće održana od 18. do 21. aprila u Cavtatu, na kojoj će biti predstavljeno 129 načnih radova koje potpisuje ukupno 297 naučnih i stručnih poslenika iz gotovo svih krajeva svijeta, saopštili su organizatori.

Navodi se da su teme naučnog skupa multidisciplinarne iz raznih oblasti koje sport naučno čine prestižnim.

“CSA u partnerstvu sa pet referentnih visokoškolskih obrazovnih i naučnih ustanova iz država Evropske unije organizuje najveći naučni sportski samit probrane naučne elite u Jugoistočnoj Evropi”, kazao je predsjednik CSA Duško Bjelica.

On je precizirao da su partneri CSA Fakulteti sporta Univerziteta u Ljubljani i Prešovu, Kineziološki fakulteti u Osijeku, Splitu i Zagrebu i Fakultet za sport i tjelesni odgoj iz Sarajeva, kao i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

“Partner eminentnog naučnog skupa je i Crnogorski olimpijski komitet”, kazao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, najprestižniji naučni skup iz sportskih nauka u jugoistočnoj Evropi biće održan pod slogonaom “Sport , fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive”.

“Prethodne Konferencije održavane su u Crnoj Gori, u nekim gradovima i više puta. Domaćini su bili Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Podgorica i Budva, dok je Cavtat domaćin od 2019. godine u partnerstvu sa najreprezentativnijim naučnim i sportskim institucijama”, rekao je Bjelica.

On je naglasio da je određeno osam plenarnih predavača, kao i više predavanja na doktorskoj školi koja je sastavni dio naučnog skupa.

“Zahvaljujemo se uglednim naučnim i obrazovnim institucijama na podršci koju nam pružaju u pripremi ovog međunarodnog skupa što za nas predstavlja nemjerljiv doprinos u daljem razvoju sve prestižnije naučne konferencije”, rekao je Bjelica.

On je najavio da će apstrakti svih radova, kao i cjelokupna saopštenja pojedinih autora, biće objavljeni u naučnim časopisima Sport Mont i Montenegrin Jurnal of Sports Science and Medicine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS