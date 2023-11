Čađenović zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokser Nemanja Čađenović nije uspio da se plasira u finale Svjetskog seniorskog prvenstva u portugalskoj Albufeiri.

On je danas u polufinalnoj borbi diuscipline lou kik, u kategoriji do 71 kilogram, poražen od Anta Buzova iz Hrvatske.

Plasmanom u polufinale obezbijedio je bronzanu medalju.

U prve dvije runde takmičenja eliminisao je Kušaia Hamada iz Jordana 3:0 i Aleksandra Sičeva iz Kazahstana 2:1.

Čađenović je poražen u neizvjesnoj borbi, u kojoj je za svega bod ostao bez mogućnosti da se bori za zlatnu medalju.

Crna Gora je, nakon eliminacije Čađenovića, završila nastup na Svjetskom prvenstvu.

U četvrtfinalu zaustavljeni su Anastazija Petrović (K1, do 56) i Filip Sekulović (lou kik, do 86).

