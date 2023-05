Budva u avgustu domaćin festivala sportskog filma

Podgorica, (MINA) – Budva će od 17. do 19. avgusta biti domaćin festivala sportskog filma Budva sports and arts film festival (BSAFF), koji će biti održan u organizaciji Savez sportskih televizija i slika na ektranu (FICTS), saopštili su organizatori.

Navodi se da će ta manifestacija prvi put biti održana u Crnoj Giori i ujedno prvi je festival pod okriljem FICTS-a na prostorijama bivše Jugoslavije.

Direktor festivala Miloš Todorović je, govoreći o značaju manifestacije, kazao da je 131 država pod FICTS-a.

“To je ozbiljna priča, mnogo značajna. Očekujemo da će festival okupiti više od 100 filmova, od kojih će se 50 naći u takmičarskom dijelu”, rekao je Todorović na konferenciji za novinare.

On je istakao da će pravo učešća imati filmovi ne stariji od dvije godine.

“Dodijelićemo sedam nagrada. Biće dodijeljen Gran pri, kao i nagrade za najbolju režiju, dugometražni, srednje i kratkometražni film, za najbolju ideju. Raduje me što će se na festivalu naći i crnogorski filmovi, kao i iz regiona”, rekao je Todorović.

On je autor dokumentarnog filma Put prazne šake, posvećen počecima karatea u tadašnjem Titogradu, koji je na jubilarnom 40. festivalu televizije, kulture, komunikacija i sporta SPORT MOVIES i TV 2022 u Milanu /40th Milano International FICTS Fest/ osvojio prestižnu nagradu u konkurenciji 130 filmova sa pet kontinenata.

Sekretar FICTS-a i osnivač festivala spotrtskog filma, Enco Kapieli, podsjetio je da je ta asocijacija osnovana 1983. godine i ima podršku Olimpijskog komiteta Italije.

“U svom radu promovišeno olimpijske i paraolimpisjke vrijednosti, timski duh, fer plej”, rekao je Kapieli.

On je naglasio da FICTS organizuje 20 festivala širom svijeta.

“Crna Gora je pronašla svoje mjesto među njima. Srećan sam što je Budva, odnosno Crna Gora domaćin jednog od njih, a sve zahvaljujući saradnji sa Todorovićem i njegovom naporu da se projekat realizuje”, rekao je Kapieli.

On je naglasio da su Budva i Crna Gora izuetno pogodne kao destinacije za organizaciju festivala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS