Budućnost Voli u Solunu protiv Arisa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Solunu sa Arisom utakmicu 15. kola B grupe Eurokupa.

Obje ekipe u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarile su po šest pobjeda i tri poraza.

Prvi međusobni duel u dvorani Morača pripao je grčkom timu, koji je slavio 65:63.

Budućnost je u tom meču tri puta imala 16 poena prednosti.

Trener Andrej Žakelj kazao je da Budućnost očekuje bitan meč za prolaz u plej-of Eurokupa.

“Aris je velo nezogdan tim, pogotovo na svom terenu. Znamo kakva je atmosfera u njihovoj dvorani. Igraju atipično, sa mnogo različitih odbrana, a protivnik ako se ne adaptira može da ima mnogo problema”, rekao je Žakelj

On je naglasio da njegov tim, ukoliko želi pozitivan ishod, u Solunu mora imati energiju koja ga je krasila na prethodne dvije utakmice.

“Idemo maksimalno fokusirani sa velikom željom da pobijedimo”, poručio je Žakelj.

Duel u Solunu počeće u 19 sati.

