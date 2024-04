Budućnost Voli: Sudije direktno uticale na konačan ishod duela sa Partizanom

Podgorica, (MINA) – Sudije su direktno uticale na konačan ishod košarkaške utakmice 25. kola ABA lige sa beogradskim Partizanom, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Budućnost Voli.

Partizan je u Podgorici slavio 89:83 i kolo prije kraja regularnog dijela osigurao drugo mjesto pred plej-of.

U podgoričkom klubu smatraju da sudijski kriterijum nije bio isti za obje ekipe.

“Naime, pet dana nakon utakmice, hladne glave smo analizirali sudijske odluke i došli do zaključka da su sudije direktno uticale na igru i odredile konačan ishod meča”, stoji u saopštenju.

Iz podgoričkog kluba dali su i konkretne primjere sudijskih grešaka:

1. Na snimku se jasno vidi da igrač Partizana #50 Kaboklo ulazi u prostor reketa na 11 sekundi do isteka napada i prima loptu u istom prostoru na 6 sekundi do isteka napada. Nije svirano 3 sekunde. (Sudija ispod koša – Tomislav Hordov);

2. Na snimku se vidi da igrač Partizana #50 Kaboklo ulazi u reket na 8 sekundi do isteka napada gdje isti prostor ne napušta do kraja napada. Nakon šuta koji je upućen na 4 sekunde do isteka napada hvata ofanzivni skok. (Sudija ispod koša -Milan Nedović, spoljni sudija – Matej Boltauzer);

3. Na snimku se vidi da igrač Partizana #21 Naneli boravi u reketu u periodu od 15 do 10 sekundi do isteka napada. (Sudija ispod koša – Tomislav Hordov, vanjski sudija – Matej Boltauzer);

4. Prekršaj u fazi šuta, prekršaj za slobodna bacanja i potencijalni nesportski prekršaj. Igrač Budućnosti #11 Ferel je vodio loptu lijevom rukom kada ga je daleko od lopte povlačeći desnu ruku faulirao igrač Partizana #5 Koprivica. Sviran faul na zemlji i izvođenje lopte sa čeone linije. (Sudije koji su svirali – Nedović i Hordov);

5. Čista situacija “goaltending” (silazna putanja) – nepravilno diranje koša i mrežice u fazi šuta od strane dva igrača Partizana: Smailagić – Koprivica (sudija Boltauzer);

6. Čista situacija faul u napadu. Igrač Partizana #45 Doužer ispruženom rukom sklanja igrača Buducnosti #11 Ferela. Dosuđena druga lična za Ferela na 4:20 od početka meča. (sudija ispod koša – Hordov);

7. Faul u napadu igrača Partizana #7 Panter. Pravio prostor pomagajući se neprirodnim položajem desne ruke kojom je odgurnuo igraca Budućnosti #11 Ferel. Nije dosuđeno ništa u ovoj situaciji. (sudija – Boltauzer).

Iz podgoričkog kluba navode i da je Budućnost Voli šutnula dva slobodna bacanja prvih 20 minuta utakmice.

“U trećoj četvrtini smo imali tri bacanja, dok do 36. minuta domaćin je na ukupno pet slobodnih bacanja! Na kraju utakmice domaćin je izveo 12 slobodnih bacanja, dok su gosti imali 24 slobodna bacanja”, stoji u saopštenju Budućnost Volija.

