Budućnost Voli sjutra u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Zagrebu sa Cibonom utakmicu 17. kola Admiralbet ABA lige.

Biće to podgoričkom timu drugi duel nakon manje od 48 sati i poraza od Arisa u Solunu.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila 11 pobjeda i ima pet više od zagrebačkog tima.

Prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila je 93:85.

Trener Andrej Žakelj kazao je da podgorički tim čeka težak meč, protiv tima koji igra dobru košarku.

“Pogotovo na svom terenu. Očekujem da se resetujemo nakon meča sa Arisom, da reagujemo na pravi način. To znači da damo sve od sebe, da smo fokusirani i ako bude tako misli da će i rezultat doći”, rekao je Žakelj.

Krilni centar Nikola Tanasković vjeruje da će Budućnost opravdati ulogu favorita.

“Cibona je odigrala kvalitetno protiv Partizana, dok smo mi doživjeli težak poraz u Solunu i neophodno je da se podignemo. U Zagreb idemo spremni da budemo na pravom nivou i da trijumfujemo”, istakao je Tanasković.

Duel u Košarkaškom centra Dražen Petrović počeće u 21 sat.

Za subotu zakazan je duel MornarBarskog zlata i SC Derbija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS