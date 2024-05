Novčane nagrade mogle bi da podstaknu svjedoke da podijele informacije sa nadležnima

Podgorica, (MINA) – Novčane nagrade za pouzdane informacije u rješavanju zločina nijesu neuobičajena praksa i mogle bi da podstaknu svjedoke i sa njima povezane osobe da podijele informacije sa nadležnim, rekli su iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, predložila je Vladi da ponudi novčanu nagradu za pouzdanu informaciju o ubistvu glavnog i odgovornog lista Dan Duška Jovanovića.

Savjet je, kako je saopšteno, na elektronskoj sjednici, podržao taj predlog.

„Negativna percepcija i skeptičnost, naročito izražena u ranijem periodu, prema državnim organima u cjelini, kroz postepene političke i institucionalne transformacije se prevazilaze i mogle bi doprinijeti da policija i tužilaštvo dođu do visokokvalitetnih i pouzdanih informacija važnih za rasvjetljavanje ovog zločina“, rekli su iz Savjeta.

Oni su kazali da obraćanja javnosti za pomoć, na način na koji to predlaže mjerodavna i kompetentna Komisija, nije neuobičajena praksa u demokratskom svijetu.

„Ona bi mogla da podstakne naročito svjedoke i sa njima povezane osobe koje oklijevaju da konačno podijele, informacije sa nadležnim organima“, kaže se u saopštenju.

Savjet preporučuje da se u Upravi policije postepeno razvija specijalizovan poseban operativno-obavještajni program koji će pomoći kod zatvaranja i drugih kritičnih događaja.

„Pri rješavanju složenih zločina, identifikaciji i procesuiranju odgovornih, kroz korišćenje podrške javnosti na dati način, novčanim nagradama, važno je voditi računa o reputaciji policijske organizacije i državih organa u cjelini“, dodaje se u saopštenju.

Takav pristup u Savjetu bi, kako se navodi, prepoznali kao dio različitih strategija rada policije u zajednici.

„Savjet preporučuje da se uspostavi i vidljiviji, simboličan, način javnog pohvaljivanja policijskih službenika koji doprinose boljoj policijskoj praksi, razriješenju kriminala i sigurnosti građana“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS