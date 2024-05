Nasdaq zaključio sedmicu na novom rekordu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su porasle u petak jer se Wall Street nadao povratku nakon najvećeg pada Dow Jonesa u više od godinu.

S&P 500 porastao je 0,7 odsto, dok je tehnološki bogat Nasdaq Composite dobio 1,1 odsto. Dow Jones Industrial Average porastao je malo iznad ravne linije, ostvarivši pobjedu nakon što je u četvrtak izgubio 600 bodova u svom najgorem danu u više od godinu.

Obnovljena zabrinutost oko kamatnih stopa podstakla je poraz prethodne sesije, predvođen naglim padom Dow-a. U međuvremenu, prinosi američkih riznica smanjili su se, s referentnim 10-godišnjim prinosom koji se kreće ispod 4,5 odsto, prenosi SEEbiz.

Američki poslovni podaci jači od očekivanih podstakli su preispitivanje smjera Federalnih rezervi u pogledu kamatnih stopa.

Trgovci su ravnomjernije podijeljeni oko toga hoće li centralna banka sniziti stope na septembarskom sastanku, prema CME FedWatch alatu. To označava značajan pomak u odnosu na prošlu sedmicu kada je samo oko jedne trećine očekivalo da će Fed zadržati stabilne stope tokom prvog jesenskog sastanka.

Goldman Sachs je u petak saopštio da više ne očekuje da će Fed napraviti svoje prvo smanjenje u junu, umjesto toga sugerišući da je septembar vjerovatniji.

No Wall Street bi u praznični vikend mogao ući boljeg raspoloženja. Nvidia, čije je posljednje tromjesečje eksplozije podstaklo rani uspon u četvrtak, porasla je dva odsto u petak, trgujući oko 1050 USD po dionici. Njegova nadolazeća podjela dionica mogla bi podstaći još veći interes maloprodaje za posjedovanjem dijela firme.

Ističući makroekonomski front u petak je revidirani pregled indeksa raspoloženja potrošača Univerziteta u Mičigenu za maj, koji je pao na 69,1.

