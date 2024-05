Trajekt Ankona – Bar već od jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trajekt Ankona – Bar će početi da saobraća već od jula, što će imati višestruki pozitivan efekat na ljetnju sezonu, saopšteno je iz Vlade.

Iz Kabineta premijera Milojka Spajića je saopšteno da je turistička sezona dobila dodatan impuls i da će Crna Gora i Italija ponovo biti povezane trajektom već tokom ove ljetnje sezone.

„Dogovor između kompanija Barska plovidba i Adria ferries je postignut, kao rezultat višemjesečnih pregovora, koji se vode posredstvom Vlade Crne Gore i uz podršku ambasadorke Italije Andreine Marsele“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku, koji je organizovao premijer Milojko Spajić govorilo se o završnim detaljima, kako bi se otpočelo strateško partnerstvo, vrlo važno za oporavak i razvoj Barske plovidbe i pravu valorizaciju Luke Bar.

„Adria ferries je spremna da već u julu otvori liniju Ankona – Bar, za prevoz putnika i robe, što bi moglo da ima višestruki pozitivan efekat na ljetnju sezonu“, dodaje se u saopštenju.

U tom kontekstu je konstatovano da bi se omogućio dolazak većeg broja turista, ali i smanjile gužve u drumskom saobraćaju – dupli benefit za primorje.

Tokom sastanka sa predstavnicima dvije kompanije, je bilo riječi o tehničkim stvarima, a istaknuto je da je neophodno uraditi određene korekcije na pristaništu, kako bi se mogli iskoristiti puni kapaciteti feribota AF Mia, koji Adria ferries namjerava da koristi za ovu liniju.

U tom smislu je apostrofirano potencijalno korišćenje pristaništa u Port of Adria, kao trenutno rješenje.

Plan je da linija funkcioniše tokom čitave godine, a da u najskorijem roku i Barska plovidba stvori kapacitete da saobraća na ovoj liniji, od koje će grad Bar i Crna Gora imati višestruku korist.

„Utvrđeni su dalji koraci, kako bi se efikasno završio proces i stvorili uslovi da Bar već u julu dočeka prve goste, koji iz Italije dolaze trajektom“, zaključuje se u saopštenju.

