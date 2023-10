Budućnost Voli sjutra gost Burga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u gostima protiv francuskog Burga utakmicu petog kola B grupe Eurokupa.

Podgorički košarkaši nakon četiri odigrana kola imaju polovičan učinak.

Burg je, nakon startnog poraza od Gran Kanarije, upisao pobjede protiv Kluža, Trenta i Slaska.

Trener Budućnosti, Petar Mijović, kazao je da dosadašnje utakmice Burga u francuskom prvenstvu i u Eurokupu, pokazuju koliko je to ozbiljan protivnik.

“Otvorili su sezonu jako dobro, radi se o ekipi koja u oba pravca igra jako čvrsto, sa puno inteziteta i energije. Šuterski su jako dobro posloženi i u svakom momentu su na terenu tri do četiri igrača sa različitih pozicija koji prijete šutem za tri poena”, rekoa je Mijović.

On je naglasio da tome svjedoče i njihovi procenti na početku sezone.

“Mi moramo da imamo kontinuitet naše odbrane na visokom nivou, pogotovo iz situacija iz kojih oni najviše kreiraju. Moramo obratiti pažnju na ofanzivni skok gdje se posebno ističe Omenake, kao i Salaš. Radi se o protivniku koji dosta trči, koja ima mogućnost da razvija svoj talenat i kvalitet kroz igru na otvorenom terenu, ali i kroz pozicioni napad”, rekao je Mijović.

Budućnost i Burg odigrali su do sada četiri međusobna duela – u TOP 16 fazi 2021. godine oba meča pripala su Podgoričanima.

U sezoni 2021/22 obje ekipe zabilježile su po pobjedu u gostima.

Kapiten Petar Popović kazao je da u podgoričkom klubu znaju šta treba da uradi da bi došli do pobjede.

“Imali smo težak poraz u Rumuniji u prošlom kolu Eurokupa i treba da napravimo iskorak, da pokažemo konstantnost u igri u svih četrdeset minuta i da se nadamo da ćemo ostvariti pobjedu”, rekao je Popović.

Duel u dvorani Ekino počeće u 19 sati i 30 minuta.

