Budućnost Voli prvak Crne Gore za mlađe pionire

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija šampioni su Crne Gore u konkurenciji mlađih pionira.

Budućnost je do trofeja došla na EKO finalnom turniru, koji je prethodna tri dana u organizaciji KK Mediteran održan u Baru.

Podgorički tim, koji je dominirao tokom sezone, u velikom finalu savladao je domaćina, ekipu Mediterana 78:66.

Prethodno je u četvrtfianlu pobijedio Galeb 85:48, dok je u polufinalnom meču slavio protiv All stara 95:75.

Kao trećeplasirani završio je All star, koji je u borbi za bronzanu medalju bio bolji od ekipe Bu2 stars 87:77.

