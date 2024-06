Bojana Gojković ide na Olimpijske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković učestvovaće na Olimpijskim igrama u Parizu u kategoriji do 54 kilograma, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Iz COK-a su kazali da ih je tripartitna komisija, u saradnji sa bokserskom jedinicom Pariz 2024., obavijestila da je Gojković dobila mjesto na Olimpijskim igrama, na osnovu prijave COK-a.

Gojković će biti prva bokserka iz Crne Gore koja će se takmičiti na Olimpijskim igrama. Iz COK-a su istakli da specijalna pozivnica za Gojković naglašava njen izuzetan talenat i potencijal koji donosi sportu.

“I potvrda je sjajnih rezultata na međunarodnim takmičenjima, kao i činjenice da je olimpijsku vizu zaslužila u ringu i na nedavno održanom kvalifikacionom turniru na Tajladnu”, kaže se u saopštenju.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović, čestitao je Gojković na plasmanu na Olimpijske igre kao najvećem momentu u karijeri i istorijskom trenutku za crnogorski boks.

„Ovo je izuzetan uspjeh koji svjedoči o tvom predanom radu, disciplini i izvanrednim sportskim vještinama. Tvoj trud i posvećenost nijesu prošli nezapaženo, i ova pozivnica je zaslužena nagrada za sve što si postigla u dosadašnjoj karijeri, a tvoj uspjeh je inspiracija za sve mlade sportiste u našoj zemlji”, poručio je Simonović.

On je rekao da vjeruje da će Gojković nastaviti da sve čini ponosnim i da će dostojno predstavljati Crnu Goru u Parizu.

Gojković je šest puta zaredom dobila priznanje za najbolju mladu sportiskinju u izboru COK-a. Vlasnica je evropskog seniorskog srebra, kao i u konkurenciji takmičarki do 22 godine, i srebrne medalje sa Mediteranskih igara u Oranu, 2022. godine.

Plasman na Olimpijske igre već su obezbijedili teniserka Danka Kovinić, jedriličar Milivoj Dukić i muška vaterpolo reprezentacija.

