Kovačević daje izjavu nikšićkoj policiji povodom govora na Grahovcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević došao je u nikšićko Odjeljenje bezbjednosti gdje policiji daje izjavu povodom nedavnog spornog govora na Grahovcu, javlja portal RTNK.

Kovačević je 13. juna, na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu, rekao da će se sa onima koji neće da budu braća, nego hoće “da liče na Turke”, ubuduće “postupati kao prema Turcima”.

Iz Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici su ranije danas kazali da je formiran predmet povodom govora Kovačevića i da je dat nalog Upravi policije da od njega prikupi potrebna obavještenja.

Portparolka VDT-a Lepa Medenica je kazala da će se, po potrebi, preduzeti i druge mjere i radnje, i da će nakon dostavljanja dokaza i podataka biti izvršena njihova svestrana analiza.

„Nakon dostavljanja svih prikupljenih dokaza i podataka, izvršiće se svestrana analiza istih, u cilju ocjene da li se u konkretnom govoru stiču elementi bića krivičnog djela iz nadležnosti ovog tužilaštva, nakon čega će biti donijeta odluka u predmetu”, rekla je Medenica.

