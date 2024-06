Spajić: Više urađeno za šest mjeseci nego za posljednjih šest godina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u prethodnih šest mjeseci imala više rezultata u borbi protiv korupcije, nego u posljednjih šest-sedam godina i to je stav Evropske komisije, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je na konferenciji za novinare sa koordinatorom Stejt Departmenta za globalnu borbu protiv korupcije, Ričardom Nefjuom, kazao da su to objektivne analize koje su stigle iz Brisela.

Spajić je rekao da nije samo riječ o borbi protiv korupcije već postoje i drugi planovi borbe kao što je vladavina prava.

“Vlada Crne Gore će nastaviti napore u istom smjeru”, poručio je Spajić.

On je istakao da je usvojeno dosta legislative na planu borbe protiv korupcije, protiv pranja novca, finansiranja terorizma, legislative koja se tiče rada tužilaca, sudstva.

“Nije stvar u tome usvojiti legislativu, već je riječ i o njenom sprovođenju”, rekao je Spajić i dodao da će nastaviti borbu u tom pravcu uz podršku građanskog društva.

Spajić je rekao da transparentnost imovine javnih funkcionera veoma važna i da će naporno raditi na novom zakonu o neprijavljenim i neoporezovanim prihodima, u čemu će, kako je dodao, imati pomoć kolega iz Italije, a sve sa ciljem borbe protiv takozvanog “prljavog novca”.

Na pitanje kako komentariše krizu vlasti u Glavnom gradu Spajić je odgovorio da nije primjereno da se centralna vlast miješa u vlast na lokalnom nivou.

Upitan da prokomentariše rekonstrukcije vlasti nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) Spajić je naveo da imaju koalicioni sporazum koji je vrlo jasan.

Odgovarajući na pitanje je li zadovoljan predlogom zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, s obzirom na kritike, kazao je da su upravo “zagrebali površinu”.

“Ovo je tek početak, ti zakoni treba da se mijenjaju. Poslali smo amandmane koje je nevladin sektor priložio EK, tako da ćemo nastaviti da unapređujemo legislativu. Zakone treba mijenjati ne samo zbog IBAR-a, nego i poslije dobijanje IBAR-a”, kazao je Spajić.

Nefju je kazao da nijedna zemlja nije pošteđena pošasti zvane korupcija.

“Korupcija je ta koja nagriza demokratske vrijednosti svakog društva i ometa ekonomski razvoj, pogotovo imajući u vidu napore Crne Gore da postane članica EU”, naveo je Nefju.

On je rekao da SAD veoma cijene to što je Crna Gora usvojila Nacionalnu stratergiju za borbu protiv korupcije.

“Nadamo se njenoj potpunoj implementaciji. Korupcija, skrivena korupcijaje ta koja podriva demokratiju”, rekao je Nefju.

On je kazao da SAD cijene sadašnju sa Crnom Gorom, članicom NATO i raduju se budućoj saradnji.

“SAD su u tom cilju od 2018. godine uložile 25 miliona USD za pomoć Crnoj Gori za jačanje vladavine prave i radujemo se na zajedničkoj saradnji na predstojećoj legislativi koja treba da bude usvojena”, kazao je Nefju.

On je rekao da su SAD globalno opredijeljene jačanju napora u pogledu borbe protiv korupcije na Zapadnom Balkanu i nastavićemo s tim naporima.

“Da bi došli do tog cilja, organi moraju nastaviti s daljim naporima kao što su veting, provjera dostojnosti pojedinih zvaničnika za funkciju koju obavljaju i otklanjanje svih potencijalnih posljedica da su te osobe kompetentne da rade taj posao”, kazao je Nefju.

Prema njegovim riječima, vlade Zapadnog Balkana moraju učiniti više napora u borbi protiv korupcije time što će prestati politički uticaj na pravosuđe.

“Neadekvatno vladino nadgledanje i politički uticaj nad nezavisnim institucijama nije dobar znak za borbu protiv korupcije”, kazao je Nefju.

On je rekao da organizovani kriminal može podriti napore vlade i skrenuti Crnu Goru i druge zemlje sa puta ka EU.

