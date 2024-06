NSD: Govor Kovačevića postao glavna tema jer bivši režim usmjerava medijsku scenu

Podgorica, (MINA) – Govor predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića postao je u nedjelju glavna tema zato što bivši režim još može da usmjerava medijsku scenu u Crnoj Gori, ocijenili su iz Nove srpske demokratije (NSD).

Iz te partije su kazali da je vjerovatno svima čudno da govor Kovačevića od četvrtka postaje glavna medijska tema u nedjelju, baš na Kurban bajram, praznik svih muslimana svijeta.

Iz NSD su istakli da to postaje glavna medijska tema i na dan kada je Crnu Goru posjetio koordinator Stejt departmenta za borbu protiv korupcije Ričard Nefju, koji je razgovarao sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem o borbi protiv visoke korupcije.

“Nije teško zaključiti da je ta visoka korupcija vezana za bivši režim koji očigledno, još uvijek, može da usmjerava medijsku scenu i da jednom temom koja se desila danima ranije preklopi taj važan susret SDT-a i koordinatora Stejt departmenta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u nedjelju u Crnu Goru doputovao i predsjednik Bugarske, Rumen Radev.

Iz NSD su kazali da je dolazak Radeva u crnogorskim medijima sporedno pozicioniran “zbog nekoliko rečenica iz govora Kovačevića”.

“NSD se ovim putem izvinjava svima koji su u Markovim riječima pronašli ono čega nema, na šta on nije mislio i čega nije bilo, i onima koji su u tim riječima upravo željeli da pronađu ono što žele da ospore i koje su te riječi, namjerene da ohrabre pomirenjem, donijele duševnu bol”, navodi se u saopštenju NSD-a.

Iz te partije su poručili da svako treba da radi svoj posao – državne institucije, mediji i političari.

“Ali bi bilo dobro da koncentracija medijske javnosti bude na onim glavnim, umjesto na sporednim temama koje služe isključivo za targetiranje onih koji su ponajbolji u svom poslu, poput Marka Kovačevića”, zaključili su iz NSD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS