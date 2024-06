Vrijednost građevinskih radova 654 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost izvršenih građevinskih radova u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 654 miliona EUR, što je 7,2 odsto manje u odnosu na 2022, pokazuju podaci Monstata.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova na zgradama iznosila je 270 miliona EUR, dok je na ostalim građevinama iznosila 385 miliona EUR.

“U prošloj godini završeno je 1,56 hiljada stanova sa korisnom površinom od 88 hiljada metara kvadratnih”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS