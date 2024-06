Ombudsman: Govor Kovačevića neprimjeren i podstiče netoleranciju

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osudio je neprimjeren i neprihvatljiv govor predsjednika Opštine Nikšić, Marka Kovačevića, kojim se, kako su kazali iz te institucije, podstiče netolerancija i netrpeljivost.

Kovačević je 13. juna, na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu, rekao da će se sa onima koji neće da budu braća, nego hoće “da liče na Turke”, ubuduće “postupati kao prema Turcima”.

„Zaštitnik ljudskih prava i sloboda osuđuje neprimjeren i neprihvatljiv govor Kovačevića, kojim podstiče netoleranciju, netrpeljivost i nelagodu“, navodi se u saopštenju Ombudsmana.

Iz te institucije su kazali da obraćanje nosilaca javnih funkcija treba da bude odmjereno, utemeljeno na činjenicama i usmjereno na prevazilaženje podjela i mržnje.

„Govor gospodina Kovačevića ni u kom kontekstu ne doprinosi pomirenju i smanjivanju tenzija i socijalne distance koja je, prema relevantnim istraživanjima, još prisutna u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se sloboda govora, kao jedna od najvećih vrijednosti demokratskog društva, ne smije zloupotrebljavati na štetu prava i sloboda drugih.

„Podsjećamo da zloupotreba ove slobode kroz govor mržnje ne može uživati zaštitu“, dodaje se u saopštenju Ombudsmana.

