Sve veći značaj revizije informacionih sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uloga revizije informacionih sistema u javnoj upravi biće značajnija iz godine u godinu, naročito što su ključni strateški pravci razvoja Vlade digitalna transformacija i reforma javne uprave, saopštio je resorni ministar Marash Dukaj.

On je na konferenciji Uloga i značaj revizije informacionih sistema u javnoj upravi, u hotelu Cue u Podgorici, rekao da je Ministarstvo javne uprave svjesno da ubrzani razvoj informacionih tehnologija, jačanje sajber bezbjednosti i unapređenje kontrola u toj oblasti predstavljaju važan činilac sigurne, efikasne i kvalitetne javne uprave.

“Revizija informacionih sistema je zato prepoznata u Zakonu o elektronskoj upravi kao značajan dio naših aktivnosti u razvoju elektronske uprave. Ona treba da unaprijedi upravljanje IT funkcijom u organima državne uprave a sa druge strane, pruži uvid i ukaže na one segmente koji zahtijevaju dodatno usklađivanje sa standardima u ovoj oblasti”, naveo je Dukaj.

Cilj Ministarstva javne uprave je, kako je rekao, da kroz rad Odjeljenja za reviziju informacionih sistema da doprinos svim ministarstvima i organima uprave u nastojanjima da proces digitalizacije bude efikasan i u skladu sa propisima iz ove oblasti.

“Takođe, očekujemo da se kroz sprovođenje preporuka revizije poveća stepen upotrebe i bezbjednosti informacionih sistema. Moramo biti svjesni važnosti smjernica za unapređenje procedura i politika koje su neophodan preduslov za kvalitetne procese rada u IT sektoru, kao i potrebu strateškog planiranja resursa neophodnih za proces digitalizacije u svim organima državne uprave”, precizirao je Dukaj.

On je kazao da je zadovoljan što Ministarstvo javne uprave i SIGMA prvi put u Crnoj Gori organizuju konferenciju na temu revizije informacionih sistema u javnoj upravi.

“Takođe, zadovoljstvo mi je što je sa nama i predstavnica Ministarstva finansija, sa kojim mi sarađujemo u dijelu reforme javne uprave”, rekao je Dukaj.

On je naveo da je njihov zajednički cilj da ova konferencija doprinese daljem jačanju uloge revizije informacionih sistema u svim institucijama javne uprave u Crnoj Gori.

“Želim na samom početku da se zahvalim i Bianci Breteche na podršci koju SIGMA pruža Ministarstvu javne uprave u oblasti razvoja IT revizije. Drago mi je, takođe, da pozdravim i naše goste iz Španije i Holandije, kao i bankarskog i javnog sektora u Crnoj Gori, kao i da im se zahvalim što su se odazvali pozivu da na ovoj konferenciji govore o značaju revizije informacionih tehnologija”, kazao je Dukaj.

On je rekao da je siguran da će imati priliku da saznaju više o značaju revizije i samoj profesiji IT revizora i da će za sve biti od značaja da čuju iskustva u ovoj oblasti od predstavnika institucija koji ovu vrstu revizije rade dugi niz godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS