Vazduhoplovne vlasti na okupu u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica je domaćin ovogodišnjeg radnog susreta vrha vazduhoplovnih vlasti, jer se ove sedmice održava sastanak Zajedničkog odbora ECAA sporazuma, saopšteno je iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV).

“Crna Gora je jedna od potpisnica ECAA – Multilateralnog sporazuma o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, a Zajednički odbor je tijelo nadležno za njegovo sprovođenje i obezbjeđivanje pravilne primjene”, navodi se u saopštenju.

Evropska komisija (EK) i ACV su suorganizatori trećeg sastanka ovog značajnog odbora u srijedu i četvrtak.

“Sporazum predstavlja važan element u postupku proširenja Evropske unije (EU), a smatra se i moćnim sredstvom za ekonomski razvoj država”, navodi se u saopštenju.

Sastanku prisustvuju države potpisnice, među kojima i direktori regionalnih institucija za civilno vazduhoplovstvo, uz predstavnike Evropske komisije, na čelu sa direktorom za vazduhoplovstvo Generalnog direktorata EK za mobilnost i transport (DG MOVE), Filipom Kornelisom.

Direktor ACV, Ivan Šćekić, zalagao se pri susretu sa Kornelisom, krajem aprila u Parizu, da Crna Gora bude država u kojoj će se održati sastanak Zajedničkog odbora.

Predstavnici crnogorske Agencije smatraju da će ovaj sastanak biti prilika da se EK uvjeri u posvećenost država ispunjavanju obaveza iz ECAA.

