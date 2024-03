Budućnost volej prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja prvi su finalisti plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bijelom Polju, u revanš meču polufinala, savladala Jedinstvo 3:0 (25:20, 25:19 i 25:14) i sa dva trijumfa izborila nastavak takmičenja.

Prvi međusobni duel dobila je 3:0 (25:23, 25:20 i 25:21).

Do pobjede u Bijelom Polju došla je nakon 58 minuta igre.

Rival Budućnosti u finalu biće bolji iz sjutrašnjeg revanša Mornara i Budve.

Budvanski tim pred svojim navijačima slavio je 3:0 (25:14, 25:8 i 25:14).

