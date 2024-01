Budućnost ubjedljiva protiv Trenta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su u gostima ekipu Trenta 97:78, u utakmici 17. kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim upisao je sedmi trijumf i zadržao šanse za plej-of.

Za nastavak takmičenja u Eurokupu izabranicima trenera Andreja Žakelja neophodna je pobjeda protiv Gran Kanarije u posljednjem kolu i poraz Turk Telekoma u Vroclavu od Slaska.

Budućnost je odigrala dobar meč i tokom cijelog meča bila u vođstvu, koje je iznosilo i 28 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Tanasković sa 19, Jogi Ferel je ubacio 14, dok su sa po 11 poena meč završili Joan Makundu i Andrija Slavković.

U italijanskom timu najbolji je bio Kamar Boldvin sa 13 poena.

