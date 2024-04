Budućnost smijenila Milinkovića

Podgorica, (MINA) – Mladen Milinković nije više trener fudbalera Budućnosti, objavio je portal Vijesti.

Bavodi se da je rukovodstvo kluba uručilo otkaz Milinkoviću.

Srpski stručnjak smijenjen je nakon poraza od Mladosti, a samo četiri dana uoči duela sa Dečićem.

Milinković je preuzeo Budućnost prošlog ljeta, na početku prvenstvene sezone, a nakon ispadanja u pretkvalifikacionom turniru za Ligu šampiona.

U svom prvom mandatu, od 2019. do 2021. godine, Milinković je sa Podgoričanima osvojio dvije titule prvaka.

Nije poznato ko će biti Milinkovićev nasljednik i ko će voditi tim protiv Dečića.

