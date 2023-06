Budućnost odbranila titulu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u trećem meču finalne serije, savladala SC Derbi 103:87 i sa 3:0 u seriji osvojila novi trofej.

To je podgoričkom timu 15. titula prvaka Crne Gore, ukupno 18. u klupskoj istoriji.

Budućnost je ove sezone osvojila i Kup Crne Gore.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, već u sedmom minutu stekao je prednost od 13 (24:11), koja je na polovini meča iznosila 24 poena (68:44).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dželil Obrajan sa 30, Erik Grin je ubacio 16, a Tre Bel-Hejns deset poena.

U ekipi SC Derbija, koja je prvi put igrala finale, najbolji je bio David Mirković sa 16 koševa.

