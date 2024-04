Budućnost bolja od SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu SC Derbija 93:80, u utakmici posljednjeg, 26. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je u četvrtom ovosezonskom duelu upisala prvi trijumf i natjerala rivala da do nedjelje sačeka odluku nastavlja li ili završava sezonu u regionalnom takmičenju.

SC Derbi zavisi od duela Splita i Crvene zvezde i u četvrtfinale vodi ga poraz hrvatskog predstavnika.

Budućnost su do pobjede vodili Mekinli Rajt sa 18, Joan Makundu i Nikola Tanasković ubacili su po 14, dok je Jogi Ferel meč završio sa 12 poena.

U SC Derbiju bolji od ostalih bio je Obri Dokins sa 20 poena.

