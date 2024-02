Budućnost Bemax sjutra dočekuje Orlove

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ugostiće sjutra u Podgorici ekipu Orlova u sedmom kolu Top osam faze WABA lige.

Budućnost i Celje, dva kola prije kraja ligaškog dijela, obezbijedili su plasman na finalni turnir.

Za posljednja dva mjesta konkurišu četiri tima – Sloga, Orlovi, Partizan i Montana.

Podgoričkom timu za prvo mjesto neophodne su pobjede u posljednja dva kola.

Trener Vladan Radović kazao je da raduje činjenica da se za plasman na fianlni turnir bore četiri ekipe.

“Što se nas tiče mi smo to ozbezbijedili dosta ranije. U prošlom kolu doživjeli smo prvi poraz ove sezone i to od šampiona, ekipe Celja. Bila je to dobra utakmica za nas u dijelu da smo se vratili iz ozbiljnog minusa, da smo pokazali reakciju, intezitet, karakter koji nas krasi, a to je za mene kao trenera jako bitno”, rekao je Radović.

On je podsjetio da su Orlovi prošle sezone osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine i bili trećeplasirani u WABA ligi.

-Orlove cijenimo i poštujemo. Maksimalno se ozbiljno spremamo za ovaj meč, a nadam se da ćemo kroz ova dva posljednja meča u Top osam fazi podići nivo forme i igre, kako bi se polako spremali i za fajnal for”, rekao je Radović.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 18 sati.

