Budućnost Bemaks ponovo bez trofeja

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa nijesu uspjele da osvoje trofej WABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u finalnom meču završnog turnira, poražena od Cinkarne Celje 64:59.

Slovenački predstavnik do trećeg uzastopnog, ukupno petog regionalnog trofeja, došao je zahvaljujući prije svega posljednjoj četvrtini.

Budućnost je u većem dijelu meča bila u vođstvu, koje je više puta bilo i dvocifreno, ali je u posljednjoj četvrtini uslijedio pad nu igri, koji je znatno iskusni rival znao da iskoristi.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Tea Bartelme, najkorisnija igračica turnira, sa 18 poena, Sofija Gbemotur je ubacila 13, a 11 Tajna Silva.

U ekipi Budućnosti najefikasnija je bila Dragana Domuzin sa 17, dok su sa po 14 poena meč završile

Anastasija Drobnjak i Ksenija Šćepanović.

Budućnost je igrala sedmo finale, a ima tri osvojena trofeja.

Šampion je bila 2016, 2018. i 2020. godine.

