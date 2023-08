Budućnost Bemaks naredne sedmice u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa naredne sedmice počeće seriju kontrolnih mečeva za narednu sezonu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Budućnost na priprema od 17. jula.

Budućnost u ponedjeljak putuje u Ljubljanu, gdje će u utorak odraditi zajednički trening sa Krimom, a dan kasnije odigrati i prijateljski duel protiv tima koji predvodi Dragan Adžić.

Duel sa CSM Bukureštom planiran je za 11. avgust, a do kraja osmog mjeseca crnogorske šampionke učestvovaće i na turnirima u Mecu i Koprivnici.

Prvi meč u novoj sezoni EHF Lige šampiona, Budućnost Bemax će odigrati 10. septembra kada u Podgoricu stiže njemački Bitighajm.

