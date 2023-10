Bronza za Anđelu Berišaj u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – ČLanica Tekvondo kluba Besa, Anđela Berišaj, osvojila je bronzanu medalju na Kroacija openu u Zagrebu.

Ona je danas na startu takmičenja u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 73 kilograma, pobijedila trećeg nosioca turnira, Francuskinju Estel Vonder Zvalm 2:0 (12:0 i 7:4) i plasmanom u polufinale obezbijedila pobjedničko postolje.

U meču za finale, u neizvjesnom i izuzetnom kvalitetnom, poražena je od Hrvatice Mile Mastelić 2:1.

Crnogorska reprezentativka bila je na pragu pobjede, ali je trenutak nepažnje u samom finišu koštao finala.

“Beriša je tokom prve runde bila u vođstvu i na kraju je taj dio meča dobila 4:3. Drugu je izgubila 9:1, dok je u odlučujućoj od početka pa do samog kraja bila u vođstvu. U samom finišu, kod rezultata 6:5, opustila se, misleći da je završeno, primila je udarac i ostala bez finala”, rekao je trener Bese, Nikola Gegaj, agenciji MINA.

To je drugo odličje za Besu u Zagrebu, nakon što je juče srebrna bila mlađa od sestara Berišaj, Andrea u konkurenciji juniorki.

Turnir u zagrebačkoj dvorani Sutinska vrela okupio je 763 takmičara iz 42 države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS