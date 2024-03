Branislav Baltić pobjednik ultramaratona na 50 kilometara

Podgorica, (MINA) – Atletičar barskog Dionisa, Branislav Baltić, pobjednik je interacionalnog ultramaratona na 50 kilometara, koji je danas održan u Podgorici.

Baltić je trijumfovao u vremenu tri sata, 52 minuta i 46 sekundi.

Kao drugoplasirani završio je Željko Milović iz Podgorice (4:39,18), dok je treći bio Miloš Mikić iz Nikšića (5:18,25).

Baltić je ujedno proglašen za najizdržljivijeg čovjeka Crne Gore za 2024. godinu, a osvojio je i titulu prvaka Crne Gore u ultramaratonu.

Učesnici podgoričkog ultramaratona trčali su pored brda Ljubović, 50 krugova, na stazi dugoj hiljadu metara.

U okviru manifestacije održano je i Prvenstvo Crne Gore na putu-cesti za seniore i juniore na pet i deset kilometara.

U trci seniorki na 5.000 metara trijumfovala je Dijana Stanišić iz podgoričkog kluba Sparta sa rezultatom 19 minuta i 17 sekundi.

Drugo mjesto osvojila je Vesna Pavlićević iz AK Milenijum (20:04,0), dok je treća bila Ana Krivokapić iz barskog Mornara (21:58,0).

U konkurenciji juniorki pobijedila je članica AK Nikšić, Sara Vučetić (22:38,0), ispred Jelene Miladinović iz Milenijuma (24:13,0) i Vjere Perišić iz Sparte (24:28,0).

Kod seniora na deset kilometara trijumfovao je Ivan Bubnov iz Milenijuma sa rezultatom 32 minuta i 37 sekundi.

Drugo mjesto osvojio je Miljan Kukuličić iz Mornara (34:59), a treće Branko Krkalović iz AK Nikšić (38:17).

U konkurenciji juniora trijumfovao je Arseni Maerov iz Milenijuma (40:37), dok je drugo mjesto osvojio Boban Madžgalj iz ulcinjskog Oriona (41:27).

U rekreativnim trkama slavili su Mia Milić (14:38) i Vladislav Evdokimov (11:56) na tri kilometra, Dijana Stanišić (19:17) i Edis Dautović (18:37) na pet, a Ingrid Rajović (36:36) i Ivan Bubnov (32:37) na deset kilometara.

U trci na 21 kilometar najbrži su bili Rada Miladinović (1:41,53) i Flavio Kiriaći (1:33:43).

Manifestacija je okupila više od 200 takmičara iz Srbije, Brazila, Bjelorusije, Rusije, Češke, Italije i Crne Gore u ženskoj i muškoj konkurenciji.

