Božović zaustavljen u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Filip Božović u osmini finala završio je nastup na Evropskom prvenstvu za mlade u Jervenu.

On je danas u meču kategorije do 54 kilograma poražen od Poljaka Viktora Andreja Packovskog 5:0.

Božović nije uspio da nadmudri odličnog Poljaka, koji se odlično kretao i precizno pogađao.

U prvoj i trećoj rundi primorao je sudiju da broji crnogorskom borcu.

Packovski će se u četvrtfinalu, u nedjelju, boriti protiv naturalizovanog Danca Reja Silasa Griholta, koji je u osmini finala eliminisao Dima Grozdanova Toneva iz Bugarske.

Plasman u četvrtfinale juče je izborio Mirko Šarčević u kategoriji do 80 kilograma, pobjedom protiv Luiđija Šalova iz Hrvatske (5:0).

Rival crnogorskom bokseru u četvrtfinalu, u subotnjem meču za medalju, biće Njemac Stiven Učena Ndouka, koji je prekidom u prvoj rundi pobijedio Bjelorusa Mikitu Bruja.

Bokser Bijelog Polja prošle godine osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, u kategoriji do 71 kilogram.

U karijeri ima i srebrnu medalju, godinu ranije, sa juniorskog Evropskog prvenstva u Gruziji.

