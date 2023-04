Bicić vodila Crnu Goru do pobjede u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalerke pobijedile su danas u Gabčíkovu, u prvom kolu pete grupe, selekciju Slovačke 3:2.

Sva tri gola za crnogorsku selekciju postigla je Nejla Bicić u 40, 54. i 65. minutu.

Pogotke za selekciju domaćina turnira postigle su Frederika Kovalkova u 57. i Karolina Bajerova u 71. minutu.

Crna Gora je finiš odigrala sa igračem manje, nakon što je u 84. minutu zbog dva žuta kartona isključena Anastasija Rakočević.

Crnogorska u narednom kolu, 8. aprila, sastaće se sa Azerbejdžanom.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirana selekcija.

