Bez pobjednika u duelu Crne Gore i Kosova

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Rožajama, u prvom od dva kontrolna meča, sa Kosovom neriješeno 1:1.

Kosovo je bolje počelo utakmicu i došlo do vođstva u šestom minutu, golom Elona Paci.

Izjednačila je u 33. minutu Maša Tomašević, koja je bila precizna sa oko 20 metara.

Nastavak meča donio je dosta tvrđu igru, u kojoj su obje ekipe stvorile po nekoliko šansi za gol, ali se rezultat nije mijenjao.

Selektor Mirko Marić kazao je da je crnogorska selekcija imala dobru provjeru protiv kvalitetne ekipe.

“Bojažljivo smo ušli u utakmicu, što je Kosovo iskoristilo i postiglo gol, a imali su i šansu za drugi. Kako je vrijeme odmicalo, tako smo se konsolidovali i doveli igru u egal, da tako kažem. I jedni i drugi smo stvorili neke šanse, tako da je ovo realan rezultat”, istakao je selektor Mirko Marić.

Crna Gora i Kosovo drugi meč odigraće u četvrtak, u deset sati u Rožajama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS